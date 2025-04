Giornale di Sicilia: “Ranocchia male, Gomes almeno ci prova. Le pagelle di Bari-Palermo”

Una serata amara per il Palermo, punito dal Bari e da un episodio arbitrale che grida vendetta. I rosanero, dopo un primo tempo sottotono e un pareggio acciuffato con il solito Pohjanpalo, non riescono a trovare la continuità necessaria nella ripresa, subendo il gol beffa nel finale. Prestazioni altalenanti in campo, tra chi ha provato a reagire e chi invece è sembrato in evidente difficoltà. In più, pesa l’errore clamoroso dell’arbitro Bonacina, che annulla un gol regolare e lascia il Palermo a mani vuote.

Di seguito le pagelle curate da Luigi Butera per il Giornale di Sicilia.

Audero 6,5

Sui gol può fare davvero poco. Si fa trovare pronto sulla conclusione velenosa di Dorval. Ancora di più sul sinistro di Lasagna che si presenta a tu per tu.

Baniya 5

Primo tempo di grande sofferenza. Inizia con uno strafalcione, fatica con Lasagna e non è mai pulito con la palla al piede. Al suo attivo anche un salvataggio top su un cross di Dorval. Alla fine non riesce a contenere Simic che lo beffa.

Blin 6

Rieccolo in difesa e come nelle altre due occasioni si vede che è prestato in quel ruolo. Interpreta il ruolo a modo suo e con spirito di sacrificio. Sbaglia qualcosa in costruzione.

Magnani 6,5

La ragion di stato lo porta a sinistra, che non è proprio una mattonella che ama. Anche da lì un paio di chiusure importanti. In più è sempre preciso in fase di costruzione.

Pierozzi 5,5

Con Dorval di fronte deve metterci tanta attenzione. Qualche volta gli sfugge, ma almeno è propositivo. Nella sua partita mancano, però, gli svolazzi. Esce nel finale.

Diakité sv

Altra presenza per… Wikipedia.

Gomes 6,5

La giostra di centrocampo del Bari un po’ lo destabilizza, ma a poco a poco riesce a trovare le distanze. Prezioso come sempre nel fare ripartire l’azione, c’era lui in area a ricevere la palla quando poi Pohja segna. È l’unico che ci prova anche nella ripresa.

Ranocchia 5

Ha ancora la maglia inamidata quando commette un errore da matita blu. Regala la palla a Favasuli invece di spararla sulla luna e il Bari segna. Poi non riesce a lasciare il segno. Concede il corner da cui nasce il gol di Simic e poi esce.

Di Mariano sv

Pochi minuti senza gioia.

Lund 5,5

Si vede davvero poco nella prima parte di gara. Quando ha una palla buona, crossa sulle mani di Radunovic. Un’azione di rilievo nella ripresa, peccato che alla fine trova Dorval.

Le Douaron sv

Mossa della disperazione.

Verre 5,5

Torna titolare dopo due partite, deve sparigliare le carte e ci prova proponendosi fra le linee. È lui che tocca la palla per Gomes nell’azione del gol di Pohja. Si sbatte tanto, ma gli manca un po’ di lucidità. Anche stavolta non finisce la partita.

Vasic sv

Un tiro alle stelle.

Brunori 5,5

Tanto movimento ma non è né coinvolto, né protagonista come contro il Sassuolo. L’impegno non si discute, l’unica conclusione verso la porta è un colpo di testa innocuo. Fuori nel finale.

Insigne sv

Poco tempo per incidere.

Pohjanpalo 6,5

Cinquantesimo gol in B, nono consecutivo ma stavolta non basta. Non è servito a dovere e nella ripresa un po’ sparisce.

Allenatore Dionisi 5,5

Deve cambiare per forza e si rifugia in una soluzione già sperimentata con Blin in difesa. La squadra reagisce alla prima sberla, ma nel secondo tempo fa davvero poco. Passo indietro.

Arbitro Bonacina 4,5

La sua direzione di gara gira sull’episodio del 38’: Radunovic cade e Pohja segna. Lui fischia un fallo sul portiere che non c’è e non vede nemmeno il placcaggio di Obaretin su Magnani. Fa peggio anche Pairetto al Var che non interviene dopo un check di almeno un minuto.