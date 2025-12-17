La Nazione: “Spezia su Bardi. Il Palermo mette nel mirino Esposito”

Lo Spezia guarda al mercato con idee chiare e priorità ben definite. In cima alla lista, per la porta, c’è Francesco Bardi. Come scrive Fabio Bernardini su La Nazione, il portiere livornese classe 1992, in uscita dal Palermo, è considerato dall’area tecnica aquilotta il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Sarr e indossare la maglia bianca.

Non solo il ruolo del portiere. Secondo quanto riporta ancora Fabio Bernardini su La Nazione, tra le priorità dello Spezia restano anche Leonardo Sernicola e Matteo Valoti, entrambi in forza alla Cremonese, oltre all’attaccante Pedro Mendes del Modena. Più complesse, invece, le piste che portano a Matteo Brunori del Palermo, Manuel De Luca della Cremonese e Milan Djuric del Parma, profili ritenuti difficili da raggiungere per costi e concorrenza.

Il mercato in entrata sarà inevitabilmente accompagnato da alcune uscite. In lista di partenza ci sono Candelari, Onofri e Cistana, mentre resta possibile anche la cessione di Wisniewski, seguito con interesse dalla Fiorentina. Una fase di riassetto necessaria per riequilibrare la rosa e creare spazio per eventuali nuovi innesti, come sottolinea Fabio Bernardini su La Nazione.

Capitolo a parte merita Salvatore Esposito. Il regista è finito nel mirino di Palermo e Sampdoria, ma una sua cessione – soprattutto verso una diretta concorrente per la salvezza come il club genovese – verrebbe considerata un vero e proprio autogol, con il rischio di alimentare ulteriormente il malumore di una piazza già rumoreggiante. Non a caso, evidenzia Fabio Bernardini su La Nazione, il direttore sportivo Melissano, che portò Esposito allo Spezia nel 2023, lo considera un elemento centrale nell’economia della squadra. Motivo per cui la sensazione è che il centrocampista non si muoverà.

Sul campo, intanto, Esposito dovrebbe trovare spazio a gara in corso nella prossima sfida contro il Frosinone. Attesi invece dal primo minuto Hristov, Lapadula e Cassata, mentre non saranno disponibili lo squalificato Jack e Sarr. Lo Spezia si prepara così a un doppio fronte, tra scelte tecniche immediate e un mercato che promette di entrare presto nel vivo.