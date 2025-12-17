Serie B, ufficiali le designazioni arbitrali: Galipò per Avellino-Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 17, 2025

Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la 17ª giornata di Serie BKT, turno che si aprirà venerdì 19 dicembre e accompagnerà il campionato verso il giro di boa. Un programma fitto, con incroci pesanti sia in chiave promozione sia nella lotta salvezza.

Il match di cartello per i tifosi rosanero è Avellino-Palermo, in programma alle 17:15 allo stadio Partenio-Lombardi. A dirigere l’incontro sarà Galipò, assistito da Colarossi e Ricci. Il quarto uomo sarà Vogliacco, mentre al VAR e AVAR, entrambi on site allo stadio di Avellino, opereranno Maggioni e Rutella. Una designazione completa, con la tecnologia direttamente sul campo, a conferma dell’importanza della sfida.

Il turno si aprirà venerdì sera con Bari-Catanzaro (ore 20:30), affidata a Rapuano, coadiuvato da Rossi L. e Ceolin, IV ufficiale Mastrodomenico, VAR Volpi e AVAR Meraviglia.

Sabato alle 15:00 spazio a una serie di gare in contemporanea. Cesena-Juve Stabia sarà diretta da Turrini (assistenti Preti e Bitonti, IV Perri, VAR Serra, AVAR Gualtieri).
Per Frosinone-Spezia è stato designato Piccinini, con Lo Cicero ed El Filali come assistenti, Allegretta quarto uomo, VAR Baroni e AVAR Paganessi.
Modena-Venezia sarà affidata a Mucera (assistenti Costanzo e Bianchini, IV Maccorin, VAR Prontera, AVAR Di Vuolo).
In Monza-Carrarese arbitrerà Perenzoni, con Di Giacinto e Zezza, IV Di Marco, VAR Paterna e AVAR Prenna.
Chiude il blocco delle 15:00 Padova-Sampdoria, con Ayroldi direttore di gara, assistenti Passeri e Scarpa, IV Tremolada, VAR Santoro e AVAR Marini.

Alle 19:30 toccherà a Pescara-Reggiana, affidata a Feliciani, con Politi e Cortese assistenti, Pezzopane quarto uomo, VAR Monaldi e AVAR Marinelli, entrambi on site allo stadio Adriatico.

Il turno si completerà domenica 21 dicembre. Alle 15:00 Virtus Entella-Südtirol sarà diretta da Massimi, assistito da Zingarelli e Rinaldi, IV Gianquinto, VAR Nasca e AVAR Del Giovane, anche in questo caso on site a Chiavari. Alle 17:15 chiusura con Mantova-Empoli, affidata a Ferrieri Caputi, con Galimberti e Luciani, IV Marcenaro, VAR Cosso e AVAR Fabbri.

Particolare attenzione, come detto, su Avellino-Palermo: una gara dal peso specifico elevato, che vedrà i rosanero impegnati in trasferta in un ambiente caldo, con una direzione arbitrale e una squadra VAR schierate direttamente sul campo.

