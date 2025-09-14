SORPRESA LOOKMAN: “Torna in squadra dopo la sosta” | I nerazzurri non ci speravano più

Lookman è uno dei più forti della Serie A, il suo rientro sarà fondamentale.

Ademola Lookman è stato vicinissimo a diventare un nuovo giocatore dell’Inter nell’ultima finestra di mercato. Tra la dirigenza nerazzurra e l’entourage dell’attaccante nigeriano era già stata trovata un’intesa di massima, con cifre e durata contrattuale definite nei dettagli.

Il contratto prevedeva un accordo fino al 2030 con uno stipendio di 4 milioni di euro netti a stagione. Un ingaggio importante, che avrebbe collocato Lookman nella fascia medio-alta della rosa interista, a testimonianza della fiducia che il club riponeva nelle sue qualità.

L’operazione, però, si è arenata di fronte alla posizione dell’Atalanta. La società bergamasca ha infatti rifiutato l’offerta dell’Inter da 42 milioni più 3 di bonus, senza però fissare un prezzo per il cartellino del giocatore. Una chiusura che ha di fatto bloccato la trattativa, lasciando Lookman ancora al centro del progetto tecnico della Dea.

Reduce da stagioni di crescita costante a Bergamo, il nigeriano si è imposto come uno degli esterni offensivi più completi della Serie A, grazie a tecnica, velocità e capacità realizzativa. Per queste caratteristiche l’Inter lo aveva individuato come profilo ideale per arricchire le opzioni offensive a disposizione di Cristian Chivu, utilizzabile sia come ala che come seconda punta.

Lookman pronto a rientrare

Sono giorni di novità importanti in casa Atalanta. Lookman è pronto a tornare ad allenarsi con il resto del gruppo. L’attaccante nigeriano ha concluso gli impegni con la sua nazionale, che ha pareggiato 1-1 contro il Sudafrica in una gara che rischia di compromettere la qualificazione al Mondiale.

Il giocatore rientrerà a Bergamo dopo oltre un mese di assenza e tornerà così a disposizione del tecnico Ivan Juric. Un recupero atteso che può dare nuova linfa al reparto offensivo nerazzurro, orfano da settimane di uno dei suoi elementi più incisivi.

Obiettivo Torino per il rientro

Difficile, però, che Lookman possa essere convocato già per la gara di domenica contro il Lecce: i tempi per rientrare subito tra i disponibili appaiono troppo stretti. Più probabile invece vederlo tornare in campo nella successiva trasferta contro il Torino.

Per l’Atalanta, che ha bisogno di ritrovare continuità di risultati, il ritorno del nigeriano rappresenta una notizia preziosa: la sua velocità, la capacità di saltare l’uomo e il fiuto del gol sono armi fondamentali per gli equilibri offensivi della squadra.