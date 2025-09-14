Serie B, Empoli e Spezia si dividono la posta: al Castellani finisce 1-1. La classifica aggiornata
Empoli e Spezia si dividono la posta in palio al termine di una partita combattuta, chiusa sul punteggio di 1-1. Gli ospiti si portano in vantaggio già al 19’ su rigore con Salvatore Esposito, glaciale dal dischetto dopo la trattenuta di Yepes in area. L’Empoli reagisce nel secondo tempo e trova il pareggio al 50’ con Bohdan Popov, bravo a girare velocemente sul destro di Elia.
Nel corso della gara entrambe le squadre hanno avuto occasioni per vincere: l’Empoli con Shpendi, Ilie e Popov, lo Spezia con Artistico e Vlahovic, ma i portieri e la difesa hanno negato più volte il gol. La partita si chiude quindi con un punto a testa, risultato che consente a entrambe le squadre di muovere la classifica in questo inizio di Serie B.
Modena – 7
Cesena – 7
Palermo – 7
Frosinone – 7
Carrarese – 5
Venezia – 5
Entella – 5
Reggiana – 4
Südtirol – 4
Monza – 4
Avellino – 4
Empoli – 4
Catanzaro – 3
Juve Stabia – 3
Mantova – 3
Spezia – 2
Pescara – 1
Padova – 1
Bari – 1
Sampdoria – 0