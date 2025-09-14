Serie B, Empoli e Spezia si dividono la posta: al Castellani finisce 1-1. La classifica aggiornata

Empoli e Spezia si dividono la posta in palio al termine di una partita combattuta, chiusa sul punteggio di 1-1. Gli ospiti si portano in vantaggio già al 19’ su rigore con Salvatore Esposito, glaciale dal dischetto dopo la trattenuta di Yepes in area. L’Empoli reagisce nel secondo tempo e trova il pareggio al 50’ con Bohdan Popov, bravo a girare velocemente sul destro di Elia.

Nel corso della gara entrambe le squadre hanno avuto occasioni per vincere: l’Empoli con Shpendi, Ilie e Popov, lo Spezia con Artistico e Vlahovic, ma i portieri e la difesa hanno negato più volte il gol. La partita si chiude quindi con un punto a testa, risultato che consente a entrambe le squadre di muovere la classifica in questo inizio di Serie B.

Modena – 7

Cesena – 7

Palermo – 7

Frosinone – 7

Carrarese – 5

Venezia – 5

Entella – 5

Reggiana – 4

Südtirol – 4

Monza – 4

Avellino – 4

Empoli – 4

Catanzaro – 3

Juve Stabia – 3

Mantova – 3

Spezia – 2

Pescara – 1

Padova – 1

Bari – 1

Sampdoria – 0