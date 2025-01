Tre club di Serie B monitorano Saporiti. Il calciatore, attualmente di proprietà della Lucchese, è un centrocampista classe 2001 che si è messo in mostra soprattutto in questa prima parte di stagione. Carrarese, Juve Stabia e Sampdoria sono interessate a Edoardo Saporiti, che finora ha raccolto, infatti, 4 gol e 9 assist. Per lui contratto in scadenza a giugno 2025.

