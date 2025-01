Sky Sport: “Cagliari, Wieteska va al Paok”

Secondo quanto appreso da Sky Sport, Wieteska ha trovato l’accordo per il trasferimento al Paok. Il difensore è da diverso tempo finito ai margini della società sarda e mancherebbe soltanto l’ufficialità per il suo definitivo addio. Il calciatore era finito anche nel mirino del Palermo che ha tutt’ora l’intenzione di rinforzare il reparto difensivo. L’accordo si basa su un prestito con diritto di riscatto in favore della società greca. Nelle prossime ore attesa, appunto, l’ufficialità.

