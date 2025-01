Il piano è stato svelato: PAGANO LA CLAUSOLA RESCISSORIA PER OSIMHEN | Accordo già a gennaio

Colpo clamoroso in arrivo nel calciomercato di gennaio: il club ha deciso di acquistare Victor Osimhen, pagando per intero la clausola rescissoria.

Le sliding doors del calciomercato non lesinano mai sorprese e colpi di scena, anche e soprattutto quando la sessione di trasferimenti in questione è quella invernale. Le occasioni si palesano in maniera repentina, pronte a essere colte da chi ha riscontrato particolari esigenze in termini di rosa e reparti da rinforzare.

Una di esse risponde al nome e al cognome di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, in forza al Galatasaray, ma ancora di proprietà del Napoli, è blindato da una clausola rescissoria pari a 75 milioni di euro. Una cifra monstre, che un club in particolare, tuttavia, sarebbe pronto a corrispondere già a gennaio ai partenopei.

Un modo per anticipare senza dubbio la concorrenza che sarebbe inevitabile durante il mercato estivo e per irrobustire il reparto avanzato con un autentico pezzo da novanta. Il bomber africano ha trascinato i campani alla conquista del loro storico terzo scudetto e, oltre a conoscere alla perfezione il campionato italiano, ha dimostrato di essere una macchina da gol quasi del tutto inarrestabile.

Ecco perché la chance di acquisire le sue prestazioni già in vista della seconda metà stagionale non può non ingolosire chi ha bisogno di un centravanti prolifico. L’accordo potrebbe davvero essere a un passo e, laddove la fumata bianca divenisse realtà, sarebbe destinato a riscrivere del tutto le gerarchie del torneo.

75 milioni di euro: clausola pagata, Victor Osimhen è il colpaccio di gennaio

Stiamo parlando, più dettagliatamente, della Serie A, in quanto la società che ha mostrato grande interesse nei confronti dell’attaccante è una big della massima divisione calcistica italiana. Un innesto del genere, ad annata in corso, sposterebbe davvero gli equilibri e potrebbe financo rilanciare le ambizioni di titolo da parte del team.

Si tratta infatti della Juventus di Thiago Motta, alle prese con una “pareggite” che pare non voler più abbandonare il club sabaudo. Il momento di difficoltà di Dusan Vlahovic, la lungodegenza di Arkadiusz Milik e altre defezioni per parentesi temporali più brevi dei vari interpreti del reparto offensivo zebrato hanno finito per incidere moltissimo sulla prima parte dell’annata juventina 2024/2025.

Una big italiana piomba su Victor Osimhen: rinforzo in vista

L’arrivo di Randal Kolo Muani dal PSG potrebbe non bastare per sopperire alla scarsa propensione alla rete da parte degli attaccanti della Juventus. Per assicurarsi Osimhen, Giuntoli sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria, in quanto la liquidità necessaria starebbe per giungere proprio dal mercato.

Con Andrea Cambiaso segnalato molto vicino al Manchester City di Pep Guardiola (80 milioni di euro la richiesta della “Vecchia Signora”), il reperimento delle risorse non rappresenterebbe più un ostacolo.