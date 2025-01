Di Marzio: “Spezia, si punta Di Mario”

Lo Spezia è attivo sul mercato in entrata. Il club bianconero punta prepotentemente un giovane prospetto di proprietà della Virtus Entella. Si tratta di un terzino classe 2004: è uno dei giovani che più si sta mettendo in mostra nell’intero panorama della Serie C. Con la maglia biancoceleste cucita addosso ormai da diverse stagioni, dal 2021. Adesso per lui potrebbe essere arrivato il momento del salto di categoria, con gli aquilotti che vorrebbero agire d’anticipo per accaparrarsi le prestazioni del terzino.

Continue Reading