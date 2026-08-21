Da Cesena: “Shpendi verso il Palermo, Brunori può fare il percorso inverso”
Il mercato sull’asse Cesena-Palermo potrebbe presto entrare nel vivo. Secondo quanto riportato da TuttoCesena.it, le due società stanno lavorando a un’operazione che coinvolgerebbe Cristian Shpendi e Matteo Brunori, con i due attaccanti pronti a percorrere la strada opposta.
Stando a quanto riferisce TuttoCesena.it, salvo intoppi, le parti confidano di poter arrivare già lunedì all’ufficialità del trasferimento di Cristian Shpendi dal Cesena al Palermo. L’attaccante albanese diventerebbe così un nuovo rinforzo per il reparto offensivo a disposizione di Filippo Inzaghi.
Contestualmente all’operazione Shpendi, il Palermo sarebbe pronto a cedere Matteo Brunori in prestito secco al Cesena. L’ex capitano rosanero andrebbe dunque a prendere proprio il posto lasciato libero dall’attaccante albanese nell’attacco bianconero.
Resta da trovare la quadra definitiva sulle cifre dell’operazione. Secondo TuttoCesena.it, il Palermo avrebbe presentato una proposta inferiore ai 3,5 milioni di euro che il Cesena considera come base minima per il cartellino di Shpendi.
Un altro aspetto da definire riguarda l’ingaggio di Brunori. Il portale romagnolo sottolinea come lo stipendio dell’attaccante rosanero sia sensibilmente superiore a quello percepito da Shpendi. Per questo motivo, TuttoCesena.it ipotizza che il Palermo possa farsi carico di oltre la metà dell’ingaggio di Brunori, ottenendo contestualmente uno sconto sul prezzo del cartellino di Shpendi.
La trattativa, dunque, si avvicinerebbe a una fase decisiva: Shpendi verso Palermo e Brunori verso Cesena, con le parti al lavoro per raggiungere l’intesa economica definitiva.