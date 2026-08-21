Da Cesena: “Shpendi verso il Palermo, Brunori può fare il percorso inverso”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 21, 2026
palermo carrarese 5-0 (131) brunori

Il mercato sull’asse Cesena-Palermo potrebbe presto entrare nel vivo. Secondo quanto riportato da TuttoCesena.it, le due società stanno lavorando a un’operazione che coinvolgerebbe Cristian Shpendi e Matteo Brunori, con i due attaccanti pronti a percorrere la strada opposta.

Stando a quanto riferisce TuttoCesena.it, salvo intoppi, le parti confidano di poter arrivare già lunedì all’ufficialità del trasferimento di Cristian Shpendi dal Cesena al Palermo. L’attaccante albanese diventerebbe così un nuovo rinforzo per il reparto offensivo a disposizione di Filippo Inzaghi.


Contestualmente all’operazione Shpendi, il Palermo sarebbe pronto a cedere Matteo Brunori in prestito secco al Cesena. L’ex capitano rosanero andrebbe dunque a prendere proprio il posto lasciato libero dall’attaccante albanese nell’attacco bianconero.

Resta da trovare la quadra definitiva sulle cifre dell’operazione. Secondo TuttoCesena.it, il Palermo avrebbe presentato una proposta inferiore ai 3,5 milioni di euro che il Cesena considera come base minima per il cartellino di Shpendi.

Un altro aspetto da definire riguarda l’ingaggio di Brunori. Il portale romagnolo sottolinea come lo stipendio dell’attaccante rosanero sia sensibilmente superiore a quello percepito da Shpendi. Per questo motivo, TuttoCesena.it ipotizza che il Palermo possa farsi carico di oltre la metà dell’ingaggio di Brunori, ottenendo contestualmente uno sconto sul prezzo del cartellino di Shpendi.

La trattativa, dunque, si avvicinerebbe a una fase decisiva: Shpendi verso Palermo e Brunori verso Cesena, con le parti al lavoro per raggiungere l’intesa economica definitiva.

Altre notizie

Screenshot 2026-08-20 201233

FC 27, la Top 10 del Palermo: Pohjanpalo al primo posto

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (97) confente

Pisa, doppio colpo dalla Juve Stabia: Correia e Confente in sede per le firme

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
Palermo Avellino 2-0 (52) izzo patierno

Avellino, Patierno verso l’addio: Monopoli in pole

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
luca-moro-sassuolo-e1734786955526

Padova, colpo Luca Moro: è fatta per il ritorno dal Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
Filippo-Missori

Avellino, in chiusura l’arrivo di Filippo Missori dal Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
pecorino

Catanzaro, UFFICIALE: dalla Juventus ecco Pecorino

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
sanabria

Cremonese, UFFICIALE: ceduto Sanabria all’Internacional

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
palermo pisa 1-2 (43) tifosi curva nord

Palermo-Juve Stabia: superata quota 28000 spettatori

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
778124137_2218933005318217_2714908722644989669_n

Cesena, ufficiale l’arrivo di Gelli dal Frosinone

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
bucchi arezzo

Arezzo, Bucchi: «Palermo alla seconda? Il calendario non sarà un handicap»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
Palermo Entella 3-0 (38) giovane

Ex Palermo, Giovane riparte dal Catanzaro: ufficiale il trasferimento dall’Atalanta

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
IMG-20260820-WA0060

Joronen, il messaggio ai tifosi: «Grazie a tutti, ci vediamo presto in campo»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026

Ultimissime

palermo carrarese 5-0 (131) brunori

Da Cesena: “Shpendi verso il Palermo, Brunori può fare il percorso inverso”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 21, 2026
Screenshot 2026-08-20 201233

FC 27, la Top 10 del Palermo: Pohjanpalo al primo posto

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (97) confente

Pisa, doppio colpo dalla Juve Stabia: Correia e Confente in sede per le firme

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
Palermo Avellino 2-0 (52) izzo patierno

Avellino, Patierno verso l’addio: Monopoli in pole

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
luca-moro-sassuolo-e1734786955526

Padova, colpo Luca Moro: è fatta per il ritorno dal Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026