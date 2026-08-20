Prima pagina Giornale di Sicilia: “Difterite, tragedia e allarme”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 21, 2026
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Figlia di no vax muore a 4 anni. Sicilia fanalino di coda per vaccinazioni

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Palermo aspetta Perin”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, pronto l’assalto a Perin”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “L’Iran pronto a colpire”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter, che motore”

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Prima pagina Tuttosport: “Retegui chiama la Juve”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Nuova rete per il tram servono ancora tre anni”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Torna l’emergenza siccità”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Joronen ko. Si torna sul mercato”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il cavallo di tutti”

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Prima pagina Tuttosport: “Il figlio del vento”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Joronen preoccupa il Palermo”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Palermo, debutto con i botti”

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Palermo-Lecce 2-0 (90)

Giornale di Sicilia: “Palermo-Lecce fa il pieno anche in tv: è il match più visto dei trentaduesimi di Coppa Italia”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 21, 2026
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Giornale di Sicilia: “Palermo, Perin dà il suo benestare: nuovi contatti per provare a sbloccare la trattativa”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 21, 2026
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Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 21, 2026
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Corriere dello Sport: “Vicenza-Catanzaro apre la Serie B: Gallo cerca continuità, Gorgone riparte da Iemmello”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 21, 2026
Palermo Cittadella 0-1 (44) Carissoni insigne

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Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 21, 2026