Serie BKT, ufficiali date e orari delle ultime tre giornate: il programma completo dalla 36ª alla 38ª giornata

La Lega Serie B ha comunicato in via ufficiale, tramite il Comunicato n. 166 del 31 marzo 2025, la programmazione completa di 36ª, 37ª e 38ª giornata del campionato Serie BKT 2024/2025. Saranno tre turni decisivi, con tutte le squadre in campo per gli ultimi punti disponibili nella corsa alla promozione, ai playoff e alla salvezza.

Serie BKT, ufficiali date e orari delle ultime tre giornate: ecco quando giocherà il Palermo

Ecco il programma completo delle ultime tre giornate:

36ª GIORNATA – Giovedì 1° maggio 2025

ore 12:30 | Juve Stabia – Catanzaro

ore 15:00 | Cosenza – Bari

ore 15:00 | Mantova – Cesena

ore 15:00 | Modena – Reggiana

ore 15:00 | Palermo – Südtirol

ore 15:00 | Pisa – Frosinone

ore 15:00 | Sampdoria – Cremonese

ore 15:00 | Spezia – Salernitana

ore 17:15 | Cittadella – Brescia

ore 19:30 | Sassuolo – Carrarese

37ª GIORNATA – Domenica 4 maggio 2025

ore 15:00 | Bari – Pisa

ore 15:00 | Brescia – Juve Stabia

ore 15:00 | Carrarese – Modena

ore 15:00 | Catanzaro – Sampdoria

ore 15:00 | Cesena – Palermo

ore 15:00 | Frosinone – Cittadella

ore 15:00 | Reggiana – Spezia

ore 15:00 | Salernitana – Mantova

ore 15:00 | Südtirol – Cosenza

ore 19:30 | Cremonese – Sassuolo

(differimento orario disposto dalla Prefettura di Cremona per motivi di ordine pubblico)

38ª GIORNATA – Venerdì 9 maggio 2025

Tutte le partite si disputeranno alle ore 20:30:

Cittadella – Bari

Cosenza – Cesena

Juve Stabia – Reggiana

Mantova – Carrarese

Modena – Brescia

Palermo – Frosinone

Pisa – Südtirol

Sampdoria – Salernitana

Sassuolo – Catanzaro

Spezia – Cremonese

La Lega B ha precisato che, qualora non fosse necessaria la contestualità delle gare dell’ultima giornata per determinare posizioni chiave in classifica, alcune partite potrebbero subire variazioni di giorno e/o orario.

Sarà un finale di stagione ad alta tensione, con verdetti ancora tutti da scrivere.