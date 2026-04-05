Gazzetta dello Sport: “Serie B, sprint finale da brividi: Venezia, Monza, Frosinone e Palermo si giocano tutto”

Entrano nel vivo le ultime sei giornate del campionato di Serie B, decisive per assegnare la promozione diretta. Come racconta Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, saranno 34 giorni a decidere tutto, in una volata che si preannuncia tra le più avvincenti degli ultimi anni.

Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport descrive un finale apertissimo: «Quattro squadre oltre i 60 punti, distanze ravvicinate e tante trappole disseminate ovunque». Ancora Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport sottolinea il vero tema di questa corsa: «Non conta capire chi vincerà, ma il percorso. Perché sarà un thriller».





In vetta c’è il Venezia di Stroppa, primo dalla 22ª giornata, con il miglior attacco e un ritmo costante. Ma, come evidenzia Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il calendario nasconde insidie: «Ripartenza contro la Juve Stabia, poi due trasferte complicate e la chiusura contro il Palermo, che potrebbe essere uno scontro diretto decisivo». Il margine di vantaggio è importante, ma non basta per sentirsi al sicuro.

Alle spalle c’è il Monza di Bianco, secondo grazie allo scontro diretto favorevole con il Frosinone. Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport evidenzia le difficoltà del percorso brianzolo: «Tre trasferte temibili, a partire da Catanzaro, serviranno esperienza e concretezza per restare in zona promozione diretta».

Grande attenzione anche sul Frosinone di Alvini, vera rivelazione del campionato. Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport lo definisce un tecnico abituato a vincere in tutte le categorie e ora a caccia del salto definitivo. I ciociari arrivano da un momento straordinario: «Nove risultati utili consecutivi e il miglior rendimento prima della sosta». Il calendario, almeno sulla carta, è favorevole con quattro gare interne, ma resta un’incognita: «Il Frosinone si esalta più in trasferta, quindi chissà». Decisivo sarà lo scontro diretto con il Palermo.

Proprio i rosanero di Inzaghi inseguono e sognano la rimonta. Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport sottolinea come il Palermo sia chiamato a un finale perfetto: «Per salire direttamente deve vincerle tutte o quasi». Il percorso passerà inevitabilmente dagli scontri diretti contro Frosinone e Venezia, ma i numeri recenti non aiutano: «Solo quattro punti nelle ultime tre gare e appena due pareggi negli incroci con le rivali».

La chiave, secondo Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, sarà anche mentale: «Se non arriverà la promozione diretta, il Palermo dovrà comunque mantenere alto il morale. Presentarsi ai playoff con negatività sarebbe il rischio più grande».

Un finale tutto da vivere, dove ogni dettaglio può fare la differenza e dove, come ribadisce Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, sarà il percorso a scrivere la storia.