Gazzetta dello Sport: “Palermo-Avellino, le probabili formazioni”

Il Palermo si prepara alla sfida contro l’Avellino con le idee ormai definite. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Inzaghi conferma il 3-4-2-1 con pochi dubbi di formazione, mentre Ballardini risponde con il collaudato 4-3-1-2.

La Gazzetta dello Sport evidenzia come i rosanero punteranno sulla solidità difensiva e sulla qualità offensiva di Pohjanpalo, supportato da Le Douaron e Palumbo sulla trequarti. In mezzo al campo confermata la coppia Segre-Ranocchia, con Pierozzi e Augello sugli esterni.





Sempre la Gazzetta dello Sport sottolinea l’assenza pesante di Rui Modesto, squalificato, mentre restano sotto osservazione i diffidati Bani, Magnani, Bereszynski e Peda.

Sul fronte Avellino, la Gazzetta dello Sport conferma la fiducia di Ballardini nel 4-3-1-2, con Palumbo trequartista alle spalle della coppia offensiva Biasci-Patierno. A centrocampo spazio a Palmiero, Sounas e Besaggio, mentre la difesa sarà guidata da Izzo.

La Gazzetta dello Sport evidenzia anche le diverse assenze tra i biancoverdi, con Reale, D’Andrea, Sgarbi e Favilli indisponibili.

Una sfida che si preannuncia intensa e decisiva, con il Palermo chiamato a sfruttare il fattore Barbera e l’Avellino pronto a giocarsi le sue carte con coraggio.

Probabili formazioni

Palermo (3-4-2-1)

Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

All.: Inzaghi

Panchina Palermo:

Gomis, Di Bartolo, Magnani, Veroli, Bereszynski, Blin, Gyasi, Gomes, Vasic, Giovane, Johnsen, Corona

Squalificati: Rui Modesto

Diffidati: Bani, Magnani, Bereszynski, Peda

Indisponibili: —

Avellino (4-3-1-2)

Daffara; Cancellotti, Simic, Izzo, Sala; Sounas, Palmiero, Besaggio; Palumbo; Biasci, Patierno.

All.: Ballardini

Panchina Avellino:

Iannarilli, Missori, Enrici, Fontanarosa, Milani, Armellino, Le Borgne, Kumi, Palumbo, Russo, Pandolfi, Tutino

Squalificati: —

Diffidati: Palumbo, Besaggio

Indisponibili: Reale, D’Andrea, Sgarbi, Favilli

Dettagli gara

📍 Stadio Renzo Barbera

🕒 Ore 19:30

📺 TV: DAZN

👨‍⚖️ Arbitro: Crezzini (Siena)