Gazzetta dello Sport: “Palermo-Avellino, le probabili formazioni”
Il Palermo si prepara alla sfida contro l’Avellino con le idee ormai definite. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Inzaghi conferma il 3-4-2-1 con pochi dubbi di formazione, mentre Ballardini risponde con il collaudato 4-3-1-2.
La Gazzetta dello Sport evidenzia come i rosanero punteranno sulla solidità difensiva e sulla qualità offensiva di Pohjanpalo, supportato da Le Douaron e Palumbo sulla trequarti. In mezzo al campo confermata la coppia Segre-Ranocchia, con Pierozzi e Augello sugli esterni.
Sempre la Gazzetta dello Sport sottolinea l’assenza pesante di Rui Modesto, squalificato, mentre restano sotto osservazione i diffidati Bani, Magnani, Bereszynski e Peda.
Sul fronte Avellino, la Gazzetta dello Sport conferma la fiducia di Ballardini nel 4-3-1-2, con Palumbo trequartista alle spalle della coppia offensiva Biasci-Patierno. A centrocampo spazio a Palmiero, Sounas e Besaggio, mentre la difesa sarà guidata da Izzo.
La Gazzetta dello Sport evidenzia anche le diverse assenze tra i biancoverdi, con Reale, D’Andrea, Sgarbi e Favilli indisponibili.
Una sfida che si preannuncia intensa e decisiva, con il Palermo chiamato a sfruttare il fattore Barbera e l’Avellino pronto a giocarsi le sue carte con coraggio.
Probabili formazioni
Palermo (3-4-2-1)
Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.
All.: Inzaghi
Panchina Palermo:
Gomis, Di Bartolo, Magnani, Veroli, Bereszynski, Blin, Gyasi, Gomes, Vasic, Giovane, Johnsen, Corona
Squalificati: Rui Modesto
Diffidati: Bani, Magnani, Bereszynski, Peda
Indisponibili: —
Avellino (4-3-1-2)
Daffara; Cancellotti, Simic, Izzo, Sala; Sounas, Palmiero, Besaggio; Palumbo; Biasci, Patierno.
All.: Ballardini
Panchina Avellino:
Iannarilli, Missori, Enrici, Fontanarosa, Milani, Armellino, Le Borgne, Kumi, Palumbo, Russo, Pandolfi, Tutino
Squalificati: —
Diffidati: Palumbo, Besaggio
Indisponibili: Reale, D’Andrea, Sgarbi, Favilli
Dettagli gara
📍 Stadio Renzo Barbera
🕒 Ore 19:30
📺 TV: DAZN
👨⚖️ Arbitro: Crezzini (Siena)