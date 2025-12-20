Serie B: termina 1-1 il primo tempo tra Pescara e Reggiana

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 20, 2025

Si conclude all’Adriatico la prima frazione di gara tra Pescara e Reggiana. Le due squadre vanno al riposo in parità sul risultato di 1-1, in un primo tempo equilibrato dove nessuna delle due compagini è riuscita ad avere la meglio.

Buona partenza da parte degli adriatici, che trovano subito la rete che sblocca il match: all’11’ a trovare la rete dell’1-0 è Tommaso Corazza, che insacca da pochi passi. Non tarda ad arrivare la reazione della formazione ospite, che quattro minuti più tardi trova il gol del pari: cross dalla destra, risposta corta di Squizzato che si trasforma in un assist per Rover che batte Desplanches, con l’incontro che si deciderà nella ripresa.

