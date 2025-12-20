Dionisi presenta Mantova-Empoli: «Dobbiamo riuscire a fare quello step in più»

EMPOLI – In vista del match di domani tra Mantova e Empoli, con calcio di inizio in programma per le ore 17.15, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei toscani, Alessio Dionisi.

«La partita precedente non è stata positiva, ormai è passata e l’abbiamo analizzata – ha dichiarato il tecnico -. Quando prendi certi gol, come è successo con il primo, è difficile poi riprendere la partita. Non siamo riusciti a fare quello step in più che avremmo voluto ma abbiamo l’occasione per riuscirci domani»

Dionisi, ha poi analizzato l’avversario che la sua squadra si troverà davanti: «Il Mantova ha cambiato allenatore, quando c’è un cambio nei primi allenamenti e nelle prime gare c’è sempre una verve diversa. Non sappiamo come giocheranno e con quali interpreti, era accaduto anche con il Bari. Hanno giocatori di qualità e con propensione offensiva, hanno meno di quello che meritano»

Infine, sull’obiettivo del match non ha dubbi: «Vogliamo ottenere un risultato positivo per migliorare la nostra classifica. Dobbiamo metterci non solo tattica e tecnica, dovremo essere efficaci, essere bravi nonostante le assenze. Sono giocatori importanti quelli che non ci sono ma questa è un’opportunità per chi vuol dimostrare ed ha giocato di meno»