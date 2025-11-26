Serie B, le designazioni arbitrali del weekend: Perri dirige Palermo–Carrarese

La Lega B ha ufficializzato le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato, un programma ricco che si svilupperà tra venerdì 28 e domenica 30 novembre. Riflettori puntati su Palermo–Carrarese, match delle 19:30 al “Barbera”, per il quale è stato designato Matteo Perri, arbitro della sezione di Roma 1. La gara sarà assistita da Costanzo e Zanellati, con Gemelli quarto ufficiale. In cabina di regia tecnologica ci saranno Nasca al VAR e Del Giovane all’AVAR. Una designazione di primo piano per un incontro considerato tra i più interessanti del fine settimana.

Tutte le designazioni del turno

Venerdì 28 novembre

CESENA – MODENA (20:30)

Arbitro: Calzavara

Assistenti: Passeri – Pistarelli

IV: Perenzoni

VAR: Maggioni

AVAR: Prenna

Sabato 29 novembre

EMPOLI – BARI (15:00)

Arbitro: Maresca

Assistenti: Capaldo – Grasso

IV: Cappai

VAR: Baroni

AVAR: Ferrieri Caputi

PESCARA – PADOVA (15:00)

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Pascarella – Pressato

IV: Leone

VAR: Cosso (onsite Adriatico)

AVAR: Di Vuolo (onsite Adriatico)

REGGIANA – FROSINONE (15:00)

Arbitro: Galipò

Assistenti: Garzelli – Ceolin

IV: Andeng Tona Mbei

VAR: Meraviglia

AVAR: Gualtieri

SUDTIROL – AVELLINO (15:00)

Arbitro: Rapuano

Assistenti: Bindoni – Scarpa

IV: Zanotti

VAR: Santoro

AVAR: Camplone

VENEZIA – MANTOVA (15:00)

Arbitro: Pezzuto

Assistenti: Belsanti – Laghezza

IV: Turrini

VAR: Rutella

AVAR: Fourneau

CATANZARO – VIRTUS ENTELLA (17:15)

Arbitro: Tremolada

Assistenti: Rossi C. – Rinaldi

IV: Massimi

VAR: Monaldi

AVAR: Paganessi

PALERMO – CARRARESE (19:30)

Arbitro: Perri

Assistenti: Costanzo – Zanellati

IV: Gemelli

VAR: Nasca

AVAR: Del Giovane

Domenica 30 novembre

JUVE STABIA – MONZA (15:00)

Arbitro: Allegretta

Assistenti: Imperiale – Biffi

IV: Arena

VAR: Volpi

AVAR: Meraviglia

SPEZIA – SAMPDORIA (17:15)

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Tegoni – Trinchieri

IV: De Angeli

VAR: Giua

AVAR: Dionisi