Serie B, le designazioni arbitrali del weekend: Perri dirige Palermo–Carrarese

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 26, 2025

La Lega B ha ufficializzato le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato, un programma ricco che si svilupperà tra venerdì 28 e domenica 30 novembre. Riflettori puntati su Palermo–Carrarese, match delle 19:30 al “Barbera”, per il quale è stato designato Matteo Perri, arbitro della sezione di Roma 1. La gara sarà assistita da Costanzo e Zanellati, con Gemelli quarto ufficiale. In cabina di regia tecnologica ci saranno Nasca al VAR e Del Giovane all’AVAR. Una designazione di primo piano per un incontro considerato tra i più interessanti del fine settimana.

Tutte le designazioni del turno
Venerdì 28 novembre

CESENA – MODENA (20:30)
Arbitro: Calzavara
Assistenti: Passeri – Pistarelli
IV: Perenzoni
VAR: Maggioni
AVAR: Prenna

Sabato 29 novembre

EMPOLI – BARI (15:00)
Arbitro: Maresca
Assistenti: Capaldo – Grasso
IV: Cappai
VAR: Baroni
AVAR: Ferrieri Caputi

PESCARA – PADOVA (15:00)
Arbitro: Marinelli
Assistenti: Pascarella – Pressato
IV: Leone
VAR: Cosso (onsite Adriatico)
AVAR: Di Vuolo (onsite Adriatico)

REGGIANA – FROSINONE (15:00)
Arbitro: Galipò
Assistenti: Garzelli – Ceolin
IV: Andeng Tona Mbei
VAR: Meraviglia
AVAR: Gualtieri

SUDTIROL – AVELLINO (15:00)
Arbitro: Rapuano
Assistenti: Bindoni – Scarpa
IV: Zanotti
VAR: Santoro
AVAR: Camplone

VENEZIA – MANTOVA (15:00)
Arbitro: Pezzuto
Assistenti: Belsanti – Laghezza
IV: Turrini
VAR: Rutella
AVAR: Fourneau

CATANZARO – VIRTUS ENTELLA (17:15)
Arbitro: Tremolada
Assistenti: Rossi C. – Rinaldi
IV: Massimi
VAR: Monaldi
AVAR: Paganessi

PALERMO – CARRARESE (19:30)
Arbitro: Perri
Assistenti: Costanzo – Zanellati
IV: Gemelli
VAR: Nasca
AVAR: Del Giovane

Domenica 30 novembre

JUVE STABIA – MONZA (15:00)
Arbitro: Allegretta
Assistenti: Imperiale – Biffi
IV: Arena
VAR: Volpi
AVAR: Meraviglia

SPEZIA – SAMPDORIA (17:15)
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Tegoni – Trinchieri
IV: De Angeli
VAR: Giua
AVAR: Dionisi

