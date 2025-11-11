Serie B, Palermo regina degli spalti: oltre 214 mila spettatori al “Barbera”, davanti a Sampdoria e Modena
La Serie B si conferma non solo un campionato spettacolare in campo, ma anche una competizione capace di infiammare gli spalti come poche altre in Europa. Stadi pieni, tifo appassionato e città intere che si stringono intorno alle proprie squadre: il dato aggiornato sulle presenze, fornito da StadiaPostCards.com, racconta una stagione entusiasmante anche fuori dal rettangolo verde.
A dominare la classifica è ancora una volta il Palermo, che con 214.023 spettatori complessivi nelle prime sette gare casalinghe si conferma la piazza più calda della Serie B. Una media di 30.575 tifosi a partita, numeri che riportano il “Renzo Barbera” ai fasti delle grandi notti rosanero.
Alle spalle dei siciliani, la Sampdoria si piazza al secondo posto con 139.086 spettatori totali e una media di 23.181 presenze a “Marassi”. Sul terzo gradino del podio il Modena, con 63.929 presenze complessive e una media superiore ai 10.600 tifosi a partita.
Tra le piazze più calde spiccano anche Cesena, Bari e Frosinone, tutte oltre i 10.000 spettatori medi per incontro. Buoni numeri anche per Reggiana, Avellino, Catanzaro e Spezia, che superano la soglia dei 9.000.
Chiudono la graduatoria Carrarese e Virtus Entella, con rispettivamente 2.953 e 2.906 presenze medie, dati comunque significativi per due realtà di dimensioni più contenute ma ricche di passione.
La Serie B, insomma, continua a dimostrare di essere un campionato “popolare” nel senso più autentico del termine: fatto di piazze storiche, tifoserie calde e un entusiasmo che non conosce categorie.