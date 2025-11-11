Serie B, stangata del Giudice Sportivo: Ranocchia e Popov squalificati, multe per Empoli e Padova

MILANO – Il Giudice Sportivo Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell’AIA Moreno Frigerio, ha reso noti i provvedimenti relativi alla 12ª giornata di Serie B, disputata tra il 7 e il 9 novembre 2025.

Tra i risultati ufficializzati spiccano le vittorie del Cesena sull’Avellino (3-0), del Monza a Pescara (2-0) e della Juve Stabia contro il Palermo (1-0), con i rosanero ora attesi da un delicato turno di riflessione dopo la terza sconfitta nelle ultime quattro gare.

Sul fronte disciplinare, il Giudice Sportivo ha comminato ammende per un totale di 11.000 euro e diverse squalifiche.

Le sanzioni alle società

Padova: ammenda di 6.000 euro per lancio di petardi e bottigliette di plastica nel recinto di gioco da parte dei tifosi.

Empoli: multa di 5.000 euro a titolo di responsabilità diretta per il comportamento del presidente durante l’intervallo della gara.

I calciatori squalificati

Tra gli espulsi, una giornata di stop per:

Rachid Kouda (Spezia) per doppia ammonizione;

Silvio Merkaj (Südtirol) per comportamento scorretto dopo un fallo subito;

Bohdan Popov (Empoli) per doppia ammonizione;

Filippo Ranocchia (Palermo) per doppia ammonizione e proteste.

Tra i non espulsi, fermati per un turno Keita Baldé (Monza) e Liam Henderson (Sampdoria), entrambi diffidati e sanzionati per comportamento scorretto.

Altri provvedimenti

Nel lungo elenco dei calciatori ammoniti figurano diversi nomi di spicco: per il Palermo, Brunori, Augello, Palumbo, Pierozzi e Corona; per l’Avellino, Sounas, Patierno, Rigione e Visconti (quest’ultimo anche squalificato per un turno dopo l’espulsione nel tunnel a fine primo tempo).

Tra i dirigenti, squalifiche e ammende pesanti:

Fabrizio Corsi (Empoli) squalificato fino al 30 novembre e multato di 5.000 euro per atteggiamento minaccioso e offese agli ufficiali di gara;

Pasquale Foggia (Pescara), una giornata di stop e 5.000 euro di multa per proteste e frase blasfema;

Roberto Gemmi (Empoli) e Matteo Lovisa (Juve Stabia), fermati per un turno per proteste.