Serie B: ad Adorante risponde Amatucci. All’intervallo 1 a 1 tra Salernitana e Juve Stabia

Si conclude sul risultato di 1 a 1 il primo tempo del derby tra Salernitana e Juve Stabia, valido per la 17esima giornata di Serie B. La partita si sblocca al 7′, quando Floriani Mussolini conduce in contropiede, mette al centro e, sulla respinta della difesa Leone, prova a battere a rete. Sul rimpallo la palla finisce sui piedi di Adorante che, da due passi, non perdona Sepe. Allo scadere del primo tempo, però, la rete di Amatucci riporta il risultato sulla parità.

Continue Reading