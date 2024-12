Palermo-Catanzaro, Dionisi: «Da un rigore a favore stavamo prendendo gol. In campo dobbiamo farci sentire»

Al termine della partita contro il Catanzaro, persa 2 a 1 in casa, il tecnico del Palermo, Alessio Dionisi, ha parlato in conferenza stampa:

«Quando è entrato Matteo ha dato profondità ed è stato bravo a crearsi spazio. Abbiamo fatto un’infinità di cross, anche se alcuni non li abbiamo sfruttati bene. Con l’ingresso di giocatori più brevilinei siamo riusciti a dare maggiore profondità. Tuttavia, gli episodi non ci girano a favore: dobbiamo essere più bravi e mostrare più carattere.

Dobbiamo farci sentire in campo, manifestare il nostro carattere, ma restare concentrati sulla partita. Se l’arbitro non ci fischia il rigore, dobbiamo continuare a giocare. Nel primo episodio, con quel fallo di mano clamoroso, abbiamo rischiato di prendere gol perché eravamo in cinque sull’arbitro invece di difendere».

Palermo-Catanzaro, Dionisi: «Brunori aveva un problema al polpaccio. Non ci sono guerre aperte»