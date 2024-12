Palermo-Catanzaro, Dionisi: «Segnare solo su palla inattiva è un grosso limite»

Al termine della partita contro il Catanzaro, persa 2 a 1 in casa, il tecnico del Palermo, Alessio Dionisi, ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi anche sull’avvio shock e i problemi offensivi:

«Avvio shock? Sì, abbiamo perso troppi duelli nell’area di rigore, sia nell’1 contro 1 sia nelle marcature. Dopo quel momento, la partita è cambiata: abbiamo passato tutto il primo tempo nella loro metà campo e il secondo è stato simile. Per questo ho deciso di inserire Roberto e Matteo, chi ha struttura e chi va in area sui cross lo faccio giocare.

Segnare solo su palla inattiva, con tutto quello che creiamo, è un nostro limite. Dipende da come si mette la partita, e da lì cerco di capire chi inserire. Oggi abbiamo giocato con due giocatori sotto punta, come stiamo facendo da tempo. Se abbiamo fatto 45 cross e 25 tiri, è difficile chiedere di più ai ragazzi. Loro lo sanno che devono fare gol. Dobbiamo avere la struttura giusta per sopperire alle difficoltà.

Siamo una squadra di Serie B che affronta altre squadre di Serie B, e là davanti non siamo stati abbastanza performanti. Se confronto i nostri gol con quelli delle altre squadre, abbiamo fatto meno. Ma ho fiducia nei miei giocatori. Posso solo sostenerli, perché quello che danno alla squadra è positivo. Sono sicuro che arriveranno anche i momenti in cui faremo più gol».

