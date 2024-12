Palermo-Catanzaro, Dionisi: «Continueremo il ritiro. Mercato? Sarà chi di dovere ad occuparsene»

Al termine della partita contro il Catanzaro, persa 2 a 1 in casa, il tecnico del Palermo, Alessio Dionisi, ha parlato in conferenza stampa:

Baniya non dall’inizio?

«Non ha giocato per scelta tecnica. Ionut meritava di giocare da un po’ e dovevo fare una scelta, ma non per demerito di Ryyan. Ruotando rispetto alle ultime partite, ho dovuto sacrificare un centrale e ho scelto così. Baniya è un giocatore affidabile e sono contento per Nedelcearu, che ha disputato una buona partita.»

Soluzioni e mercato?

«Del mercato non voglio sapere nulla, sono consapevole del momento e del mio ruolo. Ora penso alla squadra giorno per giorno, poi sarà chi di dovere a occuparsi del mercato e a fare eventuali modifiche. Dobbiamo migliorare la nostra posizione in classifica: siamo indietro rispetto al nostro obiettivo e me ne assumo la responsabilità. Più di questo non posso dire.»

Confronto con la società dopo la partita?

«Dobbiamo continuare il ritiro. Ci siamo già e adesso c’è il pullman che ci aspetta per tornarci. Il ritiro serve a parlare del problema e ad affrontarlo, perché il momento dice chiaramente che le cose non stanno andando bene. Se può servire? Non lo so, ma è un segnale per tutti. Non è fatto per trovare colpevoli, ma per cercare soluzioni.»

