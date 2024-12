Serie A: reti inviolate a San Siro, Milan-Genoa all’intervallo è 0-0

Termina il primo tempo del match di Serie A tra Milan e Genoa. I rossoneri provano fin da subito a rendersi pericolosi. Leao accelera in diverse occasioni e sia Voliacco che Zanoli faticano a contenerlo. Il Genoa fatica ad affacciarsi in avanti ma riesce comunque a resistere alle avanzate del Milan. I tanti falli caratterizzano una sfida piuttosto fisica, con il risultato che però non riesce a sbloccarsi. All’intervallo il punteggio è di 0-0.

Continue Reading