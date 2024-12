Brescia-Carrarese, Bisoli: «Oggi eravamo come dei bambini timidi»

Al termine della sfida tra Brescia e Carrarese, è intervenuto il tecnico delle rondinelle Bisoli per commentare lo 0-0.

«Non siamo andati in difficoltà sul piano tattico, ma mentale. Il clima è stato strano: partire senza i tifosi è stato difficile. Erano quasi meglio i fischi. Sta a noi riconquistare il popolo bresciano: peggio di così non possiamo fare. Sono convinto che abbiamo tanti valori. Un conto è giocare da una parte, un conto è giocare a Brescia. Non abbiamo preso gol e la prima cosa l’abbiamo messa a posto. Due passaggi di fila non li abbiamo fatti: il prossimo obiettivo è quello. Oggi eravamo come dei bambini timidi: in Serie B le partite così le perdi, ma noi abbiamo carattere. Avevo pensato fin da subito di partire con la difesa a tre: volevo poi trovare le due punti tra le linee, ma abbiamo fatto fatica. Ci siamo spenti dopo una fiammata nel secondo tempo. Siamo la terza peggior difesa: per me non prendere gol è stato un bel risultato. Negli allenamenti che abbiamo fatto ci è mancata la libertà mentale. Non sono contento di questo pareggio, ma prendo i lati positivi. Dico la verità, negli ultimi dieci minuti non ho visto niente per la nebbia. Ci metto la faccia: sono convinto che questo gruppo ha valori tecnici, tattici e morali»