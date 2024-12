Cittadella-Cremonese, Stroppa: «Per andare in alto bisogna fare tantissimo, non dobbiamo sbagliare nulla»

Al termine della sfida tra Cittadella e Cremonese, è intervenuto il tecnico dei grigiorossi Stroppa per commentare lo 0-0.

«Il gol, banalmente. La partita è nata in maniera un po’ difficile, non siamo riusciti a prendere campo fin da subito. Poi c’è stato un buon momento nel primo tempo, e nella ripresa qualcosa in più abbiamo fatto, anche con i cambi, però bisogna fare gol. All’inizio abbiamo avuto un po’ di timore, di solito riusciamo a fare meglio, in modo più semplice. Oggi poi, contando che il Cittadella era in difficoltà, potevamo riuscirci più agilmente. Abbiamo creato comunque 2-3 occasioni, ma si deve fare gol. Playoff? In questo momento io devo pensare in maniera positiva. Venivamo da una prestazione difficile da commentare, prima però abbiamo avuto due partite buone, a livello tecnico e per la voglia di portare a casa il risultato. Sulla classifica? Le tre davanti hanno qualcosa in più, basta guardare le partite e la sensazione è quella. Per andare in alto bisogna fare tantissimo… noi non dobbiamo sbagliare nulla, dobbiamo andare più forte sperando nei pareggi delle avversarie. Detto questo, dobbiamo dare continuità. Di positivo mi porto a casa il fatto di non aver preso gol, noi ora dobbiamo almeno mantenere la posizione attuale».