Cittadella-Cremonese, Dal Canto: «Con la Samp disputata gara simile a quella di oggi, col Palermo no»

Al termine della sfida tra Cittadella e Cremonese, terminata 0-0, è intervenuto il tecnico dei granata Dal Canto per commentare la sfida:

«Abbiamo fatto la gara che dovevamo fare, per temperamento, tenacia e organizzazione. La squadra ha voluto reagire al momento che viviamo e all’ultima sconfitta. Siamo contenti del tipo di prova effettuata, abbiamo tentato di far giocare male una squadra forte e ripartiamo da qui. Sulla squadra? Dovremmo sempre avere questo atteggiamento di base, soprattutto in un contesto dove spesso è stato così negli anni. Qualcosa abbiamo sbagliato tutti, ma è inutile tornare al passato… oggi abbiamo reagito, l’abbiamo voluto fortemente. Il momento di difficoltà era enorme. È un punto che ferma l’emorragia del momento, ma non abbiamo ancora fatto niente. Ci dà benzina per lavorare meglio in settimana. Sull’arbitraggio? Non so neanche cosa dire, abbiamo rivisto il calcio subito da Salvi e per noi è rigore. C’è un fallo di mano sul cross e poi una scarpata a Salvi. Non so più cosa dire. Sul mercato? Sono preoccupato ora sul recupero dei giocatori che ho fuori più che del mercato. Siamo ora senza molti difensori ed è un reparto fondamentale per chiunque. Per il mercato vedremo quando si aprirà, sarà la società a lavorare come sempre, con le mosse giuste. Con la Samp abbiamo disputato una gara simile a quella di oggi, col Palermo no. Oggi siamo stati particolarmente aggressivi, facciamo leva su questo assetto. E ci incastriamo qualche episodio favorevole che dobbiamo cercare. Bisogna pensare al risultato della domenica come se fosse l’ultima speranza. Non è un risultato, questo, che ha spostato chissà che cosa, ma lo vediamo in un’ottica positiva».