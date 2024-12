Brescia-Carrarese, Calabro: «Non è buona notizia per noi se Palermo, Brescia e Cremonese sono in ritardo»

Al termine della sfida tra Brescia e Carrarese è intervenuto in sede di conferenza stampa il tecnico Antonio Calabro, per commentare lo 0-0.

«Sono contento della prestazione. Non è facile portare la Carrarese a fare una partita così a Brescia. Loro sono in difficoltà, ma lo era anche la Salernitana due settimane fa e abbiamo perso. Il Brescia è una squadra forte. Non voglio essere presuntuoso e dire che meritavamo di vincere, c’è mancato il killer instinct. La mia sensazione era quella di poter vincere e infatti ho messo anche giocatori offensivi nel secondo tempo e nel finale per farcela. Purtroppo il risultato finale non è proporzionato alla nostra prestazione. Assolutamente sì. Siamo a Brescia, non siamo… Non dico un’altra squadra per non offendere nessuno, ma il Brescia è il Brescia. Campionato livellato verso il basso tranne le prime tre? Non è una buona notizia per noi, indicati in estate come sicuri retrocessi, che squadre come il Brescia, la Cremonese e il Palermo siano in ritardo. Sono squadre che possono fare due o tre vittorie di fila. Oggi il Brescia ha trovato una squadra che è venuta a giocarsela con entusiasmo. Se avessimo speculato sulla partita avremmo dato coraggio al Brescia».