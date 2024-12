Serie B: il derby è della Juve Stabia, la Salernitana crolla 2 a 1 all’Arechi. La classifica aggiornata

La Juve Stabia festeggia a Salerno. La 17esima giornata di Serie B si conclude con il successo per 2 a 1 delle vespe in casa della Salernitana, la quale continua a navigare nelle parti basse della classifica. Gli uomini di Pagliuca, invece, conquistano tre punti pesantissimi che gli permettono di agganciare Cremonese e Cesena al quarto posto a quota 25 punti. La gara viene subito sbloccata dal gol di Adorante, il quale si fionda sul rimpallo scaturito dal tiro di Leone, murato dalla difesa. La squadra granata risponde negli ultimi istanti del primo tempo e pareggia con Amatucci, che viene servito da Simy e batte Thiam dopo aver scartato Varnier.

La rete allo scadere della prima frazione di gioco potrebbe giocare, psicologicamente, a favore dei padroni di casa, ma la Juve Stabia si riporta in vantaggio al 74′ grazie alla firma di Candellone, il quale sfrutta la preziosa sponda di Adorante. Due minuti dopo, l’autore dell’1 a 1, segna il gol della doppietta ma viene annullato per fuorigioco. Risultato in bilico fino all’ultimo secondo, ma dopo 7 minuti di recupero arriva il triplice fischio dell’arbitro che sancisce la vittoria per i gialloblù.

CLASSIFICA

1. Sassuolo 40

2. Pisa 37

3. Spezia 34

4. Cremonese 25

5. Cesena 25

6. Bari 24

7. Juve Stabia 25

7. Catanzaro 23

9. Palermo 21

10. Modena 20

11. Brescia 20

12. Carrarese 20

13. Mantova 19

14. Reggiana 18

15. Sampdoria 18

16. Salernitana 17

17. Cosenza 16°

18. Frosinone 16

19. Sudtirol 14

20. Cittadella 14

°4 punti di penalizzazione