Serie C Girone C: colpo Foggia, Picerno battuto 1-0. la classifica aggiornata

Termina il match di Serie C Girone C tra Foggia e Picerno. E’ una sfida equilibrata fin dai primissimi minuti di gioco, con i padroni di casa che però provano a fare qualcosa in più degli ospiti. Il gol che sblocca la gara arriva, infatti, proprio nella prima frazione di gioco con la rete di Parodi al 34′. Nella ripresa cambia poco l’equilibrio della sfida, gli ospiti provano a riprendere il match spingendosi in avanti ma il Foggia riesce perfettamente a chiudere tutti gli spazi. Il match termina 1-0.

CLASSIFICA

Benevento – 37

Monopoli – 35

Avellino – 32

Potenza – 32

Audace Cerignola – 31

Crotone – 29

Picerno – 28

Catania – 28

Sorrento – 27

Giugliano – 27

Trapani – 27

Cavese – 24

Foggia – 24

Altamura – 23

Casertana – 20

Juventus U23 – 17

Latina – 17

ACR Messina – 16

Turris – 11

Taranto – 3