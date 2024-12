Serie C Girone A: Zoma e Mustacchio trascinano l’Albinoleffe, Virtus Verona sconfitta 3 a 1. La classifica aggiornata

Si conclude sul risultato di 3 a 1 il match tra Albinoleffe e Virtus Verona, valido per la 19esima giornata del Girone A di Serie C e recuperato oggi pomeriggio dopo il rinvio di ieri a causa della nebbia. La gara viene sbloccata all’8′ da Zoma a cui segue la risposta dei veneti con Mehic al 17′. Nella ripresa l’attaccante dei padroni di casa realizza la doppietta e riporta in vantaggio i propri compagni di squadra. Al 69′ la rete di Mustacchio chiude i conti e permette all’Albinoleffe di conquistare i tre punti.

CLASSIFICA

Padova 48*

Vicenza 43

Feralpisalò 33

Alcione Milano 32

Atalanta U23 32

Renate 31

Trento 30

Novara 28

Albinoleffe 28

Lumezzane 27

Lecco 23

Arzignano 22

Virtus Verona 21

Giana Erminio 20

Pro Vercelli 19

Pergolettese 19

Pro Patria 18

Caldiero Terme 16

Triestina 13

Union Clodiense 10*

*Una partita in meno