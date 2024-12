Serie C, corsa contro il tempo per la Turris: la squadra rischia l’esclusione dal campionato

In casa Turris si vive un momento di tensione crescente mentre si avvicina la scadenza di mezzanotte di oggi per il pagamento degli stipendi e dei contributi dovuti a giocatori e staff tecnico. La società campana è immersa in una vera e propria corsa contro il tempo per evitare conseguenze devastanti che potrebbero portare all’esclusione dal campionato.

Secondo le informazioni raccolte dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, la situazione è ancora incerta. La proprietà è attivamente impegnata nella ricerca di fondi necessari per coprire gli arretrati e onorare gli impegni finanziari. Nonostante un apparente accordo raggiunto con l’ex patron, che avrebbe dovuto garantire un’iniezione di liquidità fresca nelle casse del club, mancano ancora alcune decine di migliaia di euro per completare i pagamenti richiesti.

L’ambiente è teso e ogni ora che passa senza una soluzione aumenta il rischio di conseguenze severe per il club. La Turris, che ha già subito penalizzazioni in due occasioni durante questa stagione, potrebbe affrontare la radiazione dal campionato e una forzata ripartenza dalle categorie inferiori, una prospettiva che metterebbe in seria difficoltà il futuro del club.

Il mancato rispetto della scadenza odierna non solo minerebbe la stabilità finanziaria del club ma segnerebbe un duro colpo al morale di giocatori, staff e tifosi, già provati dalle difficoltà attuali. Le prossime ore saranno cruciali per determinare il destino della Turris e capire se sarà possibile evitare il peggio per uno dei club storici del calcio campano.