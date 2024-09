Scomparsa Schillaci, Roberto Lipari: “Grazie a lui negli anni 90 essere palermitano era un orgoglio”

Anche il comico palermitano Roberto Lipari attraverso i propri social ha pubblicato un post che riguarda la scomparsa di Totò Schillaci scrivendo il seguente messaggio:

“Da sempre quando dico che sono nato nel settembre del 1990 qui a Palermo tutti mi dicono “Quindi ti sei perso Schillaci ?” Perché Totó è un evento. Un momento in cui negli anni 90’ essere palermitano era improvvisamente diventato un orgoglio e non una condanna. E scusa se non te l’abbiamo detto in vita”.