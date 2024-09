Totò Schillaci si è spento questa mattina al Civico di Palermo.

Anche Fabrizio Miccoli, ex capitano del Palermo, ha espresso il suo cordoglio attraverso un post su Instagram, unendo il suo ricordo a quello di numerosi altri che hanno voluto rendere omaggio a Schillaci, ricordato per il suo spirito combattivo sia in campo che nella vita personale.

Ecco il post dedicato su Instagram:

