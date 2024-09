Scomparsa Schillaci: il cordoglio della Lega Pro

Questa mattina si è spento Totò Schillaci al Civico di Palermo.

Anche la Lega Pro ha espresso il proprio cordoglio:

“Profondo cordoglio” della Lega pro per la scomparsa di Salvatore Schillaci “che in Serie C, con la maglia del Messina, mosse i primi passi della sua straordinaria carriera sino a diventare protagonista con la Nazionale”.

Così in una nota la Lega Pro il cui presidente Matteo Marani insieme ai vicepresidenti Gianfranco Zola e Giovanni Spezzaferri, al consiglio direttivo e alla Lega tutta si stringe “attorno alla famiglia e a tutti i suoi cari per la perdita subìta”.