Scomparsa Schillaci, il cordoglio di Beppe Accardi: “Se ne va una delle più belle storie che Palermo abbia mai raccontato”

Attraverso i propri profilo social l’operatore di mercato, il palermitano Beppe Accardi ha pubblicato il seguente messaggio sulla scomparsa di Totò Schillaci:

“Caro Totò, purtroppo la partita più importante della tua vita, malgrado tu abbia lottato come un leone fino alla fine l’hai persa, con te se ne va una delle più belle storie che la nostra città abbia mai raccontato, sei stato e resterai il nostro eroe, ci hai dato lustro nel mondo, hai portato il nome della nostra terra in giro, sei stato e resterai l’orgoglio di noi Siciliani, hai girato il mondo ma nella tua città hai vissuto, hai tenuto vivo il sogno di ogni ragazzino con la tua scuola calcio, che non è altro che la continuazione del percorso che tu hai iniziato in quel campo che tu quando hai smesso di giocare hai rivalutato dando a tanti ragazzini la possibilità di correre dietro ad un sogno che quello stesso campo aveva visto crescerti, adesso sei andato a trovare coloro che ti hanno visto crescere e che ti hanno voluto bene come un figlio, U zu Mario Falanga, Maestro Chianello, Ferruzza il presidente, Scoglio che ha saputo capire il tuo vero valore, e tanti altri che ti vedevano divertirti dietro al pallone nella tua AMAT, noi dell’AMAT ti porteremo sempre eternamente nel cuore, sei sempre rimasto il ragazzo umile di sempre ed hai voluto regalare un sogno a tutti noi, grazie Totò per averci regalato un sogno e per l’amicizia che abbiamo mantenuto nel tempo, mi mancherai Totò , mancherai a tutti noi siciliani che grazie a te abbiamo gioito, sorriso, sognato, che tu possa riposare in pace e che Quell’angelo che sei diventato possa vegliare sulla tua famiglia e su tutti noi, mi auguro che quel campo che ti ha visto nascere, crescere e dove hai deciso di aiutare i bambini con la tua scuola calcio possa essere ribattezzato TOTÒ SCHILLACI (TOTÒ GOAL).

CIAO AMICO MIO MI MANCHERAI

PIPPETTO”.