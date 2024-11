Sampdoria verso il Palermo: seduta pomeridiana senza i nazionali. Il report

Attraverso il sito ufficiale, la Sampdoria ha reso noto il report della seduta odierna:

“Inizia con una seduta pomeridiana la settimana di sosta del campionato per la Sampdoria. In ritiro all’AC Hotel e privi dei nazionali Bartosz Bereszynski e Nikolas Ioannou, i blucerchiati hanno lavorato – ancora in due gruppi – sul campo principale del “Mugnaini” di Bogliasco, dove torneranno all’opera nella giornata di domani, martedì”.