Il Palermo C5 continua a volare: vittoria per 4-2 contro il San Vito. I rosanero restano da soli in vetta

Palermo Calcio a5 autentico rullo compressore in campionato: sesta vittoria su sette gare disputate nel girone A di Serie C1 senza incassare nessuna sconfitta, miglior difesa e secondo miglior attacco del torneo.

L’ultimo successo della compagine rosanero è il 4-2 conseguito in trasferta contro il San Vito Lo Capo, 3 punti preziosissimi che consentono alla squadra guidata da coach Rizzo di restare da sola in vetta alla classifica.

PRIMO TEMPO:

Inizio tambureggiante del Palermo Calcio a5 che sblocca subito il risultato: pronti via, sul primo possesso palla, imbucata perfetta di Consiglio che, con un gran movimento, taglia l’area di rigore avversaria e piazza la sfera sul palo più lontano.

Il San Vito Lo Capo, tuttavia, non si scoraggia e inizia a pressare alto costringendo i rosanero ad arretrare il loro baricentro.

Tattica dei padroni di casa che sortisce gli effetti sperati come testimonia la rete del pareggio firmata da Vultaggio.

Il San Vito chiude la prima frazione di gioco in crescendo e, con merito, trova anche il momentaneo 2-1 siglato da Marotta (migliore dei suoi).

Si andrà all’intervallo col Palermo C5 costretto ad inseguire gli avversari.

SECONDO TEMPO:

La musica cambia radicalmente nella ripresa: la strigliata di coach Rizzo negli spogliatoi scuote i rosanero che, dopo appena 5′, trovano il pareggio con Miranda.

Il Palermo Calcio a5 continua ad attaccare all’arma bianca fino a trovare il sorpasso con Musso che, con una fucilata di sinistro, non lascia scampo all’estremo difensore del San Vito Lo Capo.

A chiudere definitivamente i conti sarà Saviano che, con una palombella dalla distanza, realizza il gol del 2-4.

Il Palermo C5 continua a vincere e stupire.