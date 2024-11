Palermo Futsal Club, vince e rialza la testa: setti reti al Real Sports

Vince e convince il Palermo Futsal Club che alza la testa e torna a sorridere dopo la sconfitta in campionato contro il Pioppo. Controllo totale della partita per gli uomini di mister Gentile che si sono imposti in casa al Tocha Stadium contro il Real Sports con il risultato di 7-0. La sfida, valevole per il primo turno di Coppa Sicilia di andata, ha visto andare in rete capitan La Fiura in tre occasioni, Nicchia (doppietta), Gennaro e Franco.

Primo tempo che si apre con il controllo del Palermo Futsal Club con Gennaro e Fiorentino che vanno vicini alla rete con un super Scialabba a chiudere. Mister Gentile interviene dalla panchina con Pisani che regala un facile pallone a La Fiura che lo spedisce in porta da due passi. La prima frazione si chiude con il risultato di 1-0, con gli ospiti che dovranno fare a meno di Cirrincione per un cartellino rosso, reo di aver commesso un intervento irregolare su Gennaro lanciato in rete con la porta sguarnita. Nel corso dei primi 30 minuti anche un tiro libero non sfruttato al meglio con Gennaro che si fa ipnotizzare da Scialabba.

La seconda frazione si apre nel migliore dei modi. Fiorentino pesca La Fiura che insacca la palla sul palo lontano di punta. Super gol per il capitano rosanero che poco più tardi sfrutta un pregevole assist di Vivarelli per colpire per la terza volta in partita. La gara subisce l’inerzia positiva dei rosanero con Gennaro che scarica su Nicchia per la rete del giovane classe 2005. La partita non è ancora terminata con Gennaro che ancora cede a Nicchia la palla del 5-0 su tiro libero. Nel finale le ultime due reti portano la firma di Franco e Gennaro che chiudono definitivamente l’incontro.

Vittoria convincente per il Palermo Futsal Club che torna a mostrare i muscoli e lo fa nel migliore dei modi, annientando la prima della classe del Girone B di Serie C2. Questo sabato torna, invece, il campionato. Prossimo appuntamento al Tocha Stadium, sabato 16 novembre alle ore 15:00 contro l’Oratorio Cosma e Damiano.