Palermo Women: sconfitta in casa del Frosinone. Pipitone: «Oggi la squadra ha lottato»

L’allenatrice del Palermo Women Rosalia Pipitone ha commentato la sconfitta rimediata contro il Frosinone Femminile ai microfoni ufficiali del club. La squadra ha perso 2-0 nella gara valida per la 11ª giornata del Campionato Serie C Femminile: a segno Spagnoli (55’) e Maier (92’).

«Oggi la squadra ha lottato per ottenere un risultato diverso. È stato un primo tempo privo di emozioni – ha dichiarato l’allenatrice rosanero – mentre la ripresa è stata più accesa. La squadra, dopo il vantaggio del Frosinone in contropiede, ha avuto diverse occasioni e ha colpito anche una traversa. Dispiace per questo esito, ma pensiamo già alla prossima partita in cui l’obiettivo sarà tornare subito a fare punti».