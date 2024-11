Antonelli: «Spezia grande sorpresa. Il Palermo singhiozza un pochino»

Stefano Antonelli, procuratore e operatore di mercato, si è espresso ai microfoni di TuttomercatoWeb.com. Antonelli si è espresso sul campionato di Serie A ma soprattutto si è soffermato sulla situazione di alta classifica del campionato cadetto:

«Seguo con particolare attenzione il campionato cadetto, che è bello e avvincente e dove ci giocano tanti, tanti giovani, che è una cosa importantissima. Il Pisa ha costruito e lavorato per fare una squadra vincente e ha messo un tecnico in panchina che è un’eccellenza per la categoria. Il Sassuolo ha mantenuto un organico incredibile, sono tanto forti, queste due le vedremo lì fino in fondo. La vera grande sorpresa è lo Spezia, che gioca un gran calcio e ha giovani forti. D’Angelo è riuscito a lavorare veramente bene, mentre Melissano sta dimostrando di essere il nuovo che avanza nel mondo dirigenziale perché è veramente uno bravo. Poi c’è il Palermo che singhiozza un pochino, mentre a Cremona è stata persa un po’ di lucidità dovuta alla confusione che c’è, ma se la giocheranno fino in fondo.

Il Frosinone? Sta faticando stranamente e con mia grande sorpresa. Lì c’è un altro dirigente fantastico come Angelozzi, li tirerà fuori da questa situazione perché è uno che sa fare il suo lavoro. Anno scorso sono retrocessi all’ultima giornata facendo calcio ed esprimendo cose importanti, il resto invece è tutto molto in linea».