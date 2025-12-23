Il Secolo: “Sampdoria, il regalo sotto l’albero è Brunori. Accordo raggiuto con l’agente”

GENOVA – La Sampdoria è pronta a farsi un regalo di Natale di quelli pesanti. Sotto l’albero potrebbe finire Matteo Brunori. L’operazione per l’attaccante del Palermo sembra infatti avviata verso la conclusione e i prossimi giorni potrebbero risultare decisivi. Secondo quanto racconta Fabio Marsiglia su Il Secolo XIX, la settimana entrante è indicata come quella chiave per arrivare alle firme, una volta archiviato l’ultimo impegno del 2025.

Il direttore sportivo blucerchiato Andrea Mancini è stato chiaro sin dall’inizio: la data cerchiata in rosso è sabato 27 dicembre, giorno della sfida al Ferraris contro la Reggiana. Dopo quell’appuntamento, con l’obiettivo di aver messo in cassaforte 17 punti preziosi, la Samp potrà affondare sul mercato. E non è escluso che la fumata bianca per Brunori possa arrivare già lunedì 29 o nei giorni immediatamente successivi, come spiega ancora Fabio Marsiglia su Il Secolo XIX.

La tavola, di fatto, è già apparecchiata. Carlo Osti, direttore sportivo del Palermo ed ex blucerchiato di lungo corso, attende soltanto una chiamata da Bogliasco. Parallelamente, l’intesa con l’agente del giocatore, Sandro Stemmerini, è stata raggiunta. Un incastro che rende l’operazione concreta, pur in presenza di altre pretendenti. Monza e Modena, entrambe con ambizioni di alta classifica in Serie B, hanno chiesto informazioni, così come la Cremonese, protagonista a sorpresa in Serie A. Tuttavia, la Sampdoria appare nettamente in pole e soprattutto in cima alle preferenze di Brunori, sottolinea Fabio Marsiglia sulle colonne de Il Secolo XIX.

L’attaccante non fa filtrare segnali di ripensamento. Anzi, sarebbe disposto a rinunciare a piazze oggi più avanti in classifica, attratto dal blasone storico del Doria e da un progetto che promette un mercato invernale ambizioso. Brunori è consapevole che la priorità resta la salvezza, ma proprio per evitare lunghi tira e molla e mettersi subito a disposizione di Gregucci e Foti, l’ipotesi più probabile è quella di un prestito secco fino a giugno. Con la promessa, qualora l’esperienza fosse positiva per tutte le parti, di tornare a sedersi al tavolo con il Palermo per discutere una permanenza con una formula diversa. Uno scenario delineato da Fabio Marsiglia de Il Secolo XIX.

Parallelamente, la Sampdoria ha ufficializzato l’arrivo di Samuel Cardenas come nuovo Head of Scouting. Una scelta voluta dal ceo football Jesper Fredberg. L’ex capo scout del Gent e poi direttore sportivo del Rakow avrà un ruolo più incisivo a partire dall’estate, occupandosi nel frattempo della ristrutturazione e del potenziamento dell’area scouting, come spiegato nella nota ufficiale del club. Un passaggio che si ricollega alle parole di Mancini, riportate ancora da Fabio Marsiglia su Il Secolo XIX, sulla necessità di rafforzare lo staff con figure di fiducia.

Sul taccuino della Samp restano intanto diversi nomi già accostati in precedenza: Radunovic, Martinelli, Odenthal, Dorval, Johnsen, Ambrosino, Begic e Mulattieri. Tra le suggestioni spunta anche Caso, ex Genoa, che tornerebbe a Genova con motivazioni di rivalsa dopo l’esperienza al Cosenza. Il mercato blucerchiato è pronto a entrare nel vivo. E sotto l’albero, questa volta, potrebbe davvero esserci Brunori.