Corriere del Veneto: “Padova su due fronti: Palermo nel mirino, mercato in fermento”

PADOVA – Il Padova si muove su due binari paralleli: il campo e il mercato. Da una parte c’è il campionato, che non concede pause, dall’altra le trattative che iniziano a entrare nel vivo. Come racconta Dimitri Canello sulle colonne del Corriere del Veneto, sabato i biancoscudati saranno impegnati al “Barbera” contro il Palermo, una delle squadre accreditate per la promozione in Serie A.

La squadra di Andreoletti arriva all’appuntamento forte di un rendimento esterno di altissimo livello: 14 punti conquistati in 9 gare lontano dall’Euganeo, meglio hanno fatto soltanto Frosinone e Cesena. Numeri che legittimano ambizioni e fiducia. Non a caso, sottolinea ancora Dimitri Canello del Corriere del Veneto, anche a Palermo il Padova proverà a fare risultato, forte dei precedenti incoraggianti sui campi di Monza, Catanzaro, Pescara e Reggio Emilia, dove sono arrivate vittorie piene e prestazioni convincenti.

L’attenzione dello staff è rivolta anche all’infermeria. Pastina, praticamente mai impiegato, potrebbe lasciare il club già a gennaio, mentre Lasagna è vicino al rientro e potrebbe strappare una convocazione per la trasferta post-natalizia in Sicilia. La notizia più confortante riguarda però Papu Gomez, in crescita evidente sotto il profilo atletico e della condizione generale. Un recupero che, come evidenzia Dimitri Canello sul Corriere del Veneto, fa impennare le quotazioni del Padova nella corsa playoff.

L’obiettivo dichiarato resta la salvezza, ma la classifica racconta altro: i biancoscudati sono a un solo punto dalla zona spareggi promozione. In Serie B, come noto, il confine tra zona calda e sogni ambiziosi è sottile. Tuttavia, per pensare davvero in grande, servirà un cambio di passo tra le mura amiche: all’Euganeo la vittoria continua a mancare e il rendimento casalingo è addirittura il penultimo dell’intera categoria, come rimarca Dimitri Canello del Corriere del Veneto.

Il secondo fronte è quello del mercato. Siamo alle battute finali per Giovanni Giunti. Il Perugia ha respinto un’offerta da 200 mila euro, ma a quota 300 mila l’operazione potrebbe chiudersi. Il centrocampista, figlio d’arte, è stato individuato dal direttore sportivo Mirabelli come il rinforzo ideale per aumentare qualità e profondità della mediana. L’accordo sembra vicino, scrive ancora Dimitri Canello sul Corriere del Veneto.

Capitolo portieri. Mattia Fortin ha perso il posto da titolare da alcune settimane e Alessandro Sorrentino sta legittimando il cambio tra i pali con prestazioni convincenti. Il Lens, proprietario del cartellino di Fortin, sta valutando una soluzione alternativa per la seconda parte della stagione, non avendo interesse a lasciarlo in panchina. Anche il giocatore non si opporrebbe a una partenza. In uscita, infine, anche il quarto portiere Michele Voltan.

Tra campo e mercato, il Padova accelera. La trasferta di Palermo e le prossime mosse diranno molto sulle reali ambizioni di una squadra che, oggi, ha imparato a guardare avanti senza più timori.