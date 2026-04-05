Palermo-Avellino 2-0, Sala: «Rammarico per il risultato. Palermo? Piazza da Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
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Marco Sala, terzino sinistro dell’Avellino ed ex rosanero, è intervenuto nel post partita del “Renzo Barbera” dopo la sconfitta contro il Palermo, tra analisi della gara e parole cariche di emozione per il ritorno in Sicilia.

«C’è grande rammarico. Purtroppo una prestazione molto buona e non si è trasformata in punti. Dobbiamo fare tesoro delle cose positive di oggi. È fondamentale tornare a fare buon risultato alla prossima».


Il difensore biancoverde sottolinea l’atteggiamento della squadra: «Gli errori nel calcio ci stanno e li fa chi prova a giocare. Oggi abbiamo provato sin dall’inizio a giocare a viso aperto in un campo difficilissimo. Il primo gol ha indirizzato la partita ma noi siamo stati dentro e propositivi costringendo il Palermo a giocare qualche palla sporca. Sono tante le cose giuste e vanno riportate alle prossime».

Non manca l’amarezza per il momento: «Non nascondo che c’è grande tristezza per la seconda sconfitta consecutiva».

Poi il lato più emotivo, legato al passato in rosanero: «Quando parlo di Palermo è qualcosa di speciale per me, tornare qua è bellissimo. Lo stadio è pazzesco e la piazza è incredibile. Ho ricordi meravigliosi del mio anno qui che ho passato molto bello. Auguro a voi e al Palermo di tornare nella categoria che vi compete. Questa piazza in B c’entra poco. È struttura per andare in A e rimanerci. Palermo se lo merita. È una piazza che dà amore incondizionato».

Infine, il presente e il senso di appartenenza all’Avellino: «Tornare qua sono sensazioni positive. Oggi sono un giocatore dell’Avellino e sono disposto a fare qualsiasi cosa per questa maglia. Ringrazio anche il Palermo e la società che mi ha accolto bene».

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