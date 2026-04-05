Palermo-Avellino 2-0, Ranocchia: «Inzaghi mi ha dato fiducia, sono cresciuto tanto»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
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Filippo Ranocchia, centrocampista del Palermo, è intervenuto al termine della vittoria contro l’Avellino al “Renzo Barbera”, soffermandosi sull’esultanza, sul momento della squadra e sul proprio percorso di crescita.

«Esultanza? Ieri il mister ha detto che suo figlio gli ha detto che avrei segnato e avrei esultato così. E io l’ho fatto».


Il numero 10 rosanero sottolinea l’importanza del successo: «Era importante conquistare i tre punti e continuare la bella striscia positiva e rimanere attaccati al treno di quelle davanti».

Poi uno sguardo personale, tra ambizioni e crescita: «Volevo superare il mio record di gol. Sono contento di dare il mio contributo anche con i gol. Credo di essere maturato molto da quando sono arrivato sia come calciatore che come persona».

Infine, il ringraziamento a Inzaghi: «Inzaghi mi ha aiutato molto sin dal primo giorno di ritiro, mi ha dato fiducia e responsabilità».

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