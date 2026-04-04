Repubblica: “Italia, via Gattuso: dimissioni e corsa al nuovo ct tra Conte, Allegri e Mancini”

ROMA – Si apre ufficialmente la corsa alla panchina della Nazionale. Come riportato da la Repubblica, le dimissioni di Gattuso hanno dato il via al toto-ct, con Conte, Allegri e Mancini subito in prima fila per la successione.

Secondo la Repubblica, il cambio era già nell’aria dopo il ko con la Bosnia e i rigori fatali che hanno sancito l’ennesima mancata qualificazione al Mondiale. Le dimissioni dell’ormai ex ct arrivano in scia a quelle di Gravina e Buffon, segnando una vera e propria rivoluzione ai vertici federali.





la Repubblica sottolinea come l’esperienza di Gattuso si chiuda dopo appena nove mesi, con un bilancio tutto sommato positivo nei numeri – 6 vittorie su 8 partite – ma compromesso dal fallimento più pesante: la terza esclusione consecutiva dal Mondiale. Un paradosso, evidenzia la Repubblica, per un allenatore che aveva restituito entusiasmo e centralità alla maglia azzurra.

Nel comunicato ufficiale, ricostruisce la Repubblica, la Figc ha ringraziato Gattuso per impegno e dedizione, mentre lo stesso tecnico ha parlato di «dolore nel cuore», sottolineando la necessità di facilitare nuove scelte tecniche per il futuro della Nazionale.

Sempre secondo la Repubblica, Gattuso ha voluto tutelare il proprio staff nell’accordo di risoluzione, garantendo il pagamento degli stipendi fino a luglio. Un gesto che conferma il legame costruito durante il suo breve percorso in azzurro.

Intanto si guarda avanti. la Repubblica evidenzia come, in attesa del nuovo presidente federale, sarà probabilmente Baldini a guidare la Nazionale nelle amichevoli di giugno contro Grecia e Lussemburgo. Poi toccherà al nuovo ct, che dovrà affrontare subito sfide complicate in Nations League contro Belgio, Francia e Turchia.

Il quadro resta aperto, ma una certezza c’è: come ribadisce la Repubblica, l’Italia riparte da zero, tra macerie sportive e la necessità urgente di ricostruire credibilità e risultati.