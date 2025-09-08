Qual. Mondiali 2026, Italia da pazzi a Debrecen: 5-4 a Israele e aggancio al secondo posto

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2025

Una partita folle, piena di gol ed emozioni, regala all’Italia di Gennaro Gattuso una vittoria fondamentale nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Gli azzurri battono Israele 5-4 sul campo neutro di Debrecen e raggiungono proprio gli israeliani al secondo posto del girone con 9 punti.

La cronaca

La gara parte subito in salita: al 16’ un errore clamoroso di Locatelli in fase di impostazione regala l’1-0 a Israele. L’Italia reagisce e trova il pari al 40’: grande giocata di Retegui, che serve Kean, bravissimo a colpire dal limite con un destro preciso all’angolino.

Nella ripresa succede di tutto. Al 52’ Israele torna avanti con Peretz, ben imbeccato da Solomon (2-1). Passano due minuti e ancora Kean firma il 2-2 con un tiro chirurgico. L’Italia ribalta la partita al 59’ con Politano, su splendida azione orchestrata da Retegui (2-3), e all’81’ trova il doppio vantaggio con Raspadori, che finalizza il passaggio di Frattesi (2-4).

Ma nel finale gli azzurri rischiano di gettare tutto: al 87’ arriva l’autogol sfortunato di Bastoni (3-4), seguito al 89’ dal colpo di testa di Peretz, che firma la sua doppietta e il 4-4. Sembra il preludio a un pari amaro, ma al 91’ ci pensa Tonali: riceve palla da Cambiaso al limite, vede il portiere fuori dai pali e lo fulmina con un rasoterra centrale che vale il definitivo 5-4.

Con questa vittoria sofferta ma preziosa, l’Italia sale a 9 punti, agganciando Israele al secondo posto nel girone di qualificazione. Una vittoria che, oltre a rilanciare gli azzurri in classifica, può rappresentare una svolta sul piano mentale e della fiducia.

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2025

