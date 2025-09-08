Qual. Mondiali 2026, Italia da pazzi a Debrecen: 5-4 a Israele e aggancio al secondo posto
Una partita folle, piena di gol ed emozioni, regala all’Italia di Gennaro Gattuso una vittoria fondamentale nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Gli azzurri battono Israele 5-4 sul campo neutro di Debrecen e raggiungono proprio gli israeliani al secondo posto del girone con 9 punti.
La cronaca
La gara parte subito in salita: al 16’ un errore clamoroso di Locatelli in fase di impostazione regala l’1-0 a Israele. L’Italia reagisce e trova il pari al 40’: grande giocata di Retegui, che serve Kean, bravissimo a colpire dal limite con un destro preciso all’angolino.
Nella ripresa succede di tutto. Al 52’ Israele torna avanti con Peretz, ben imbeccato da Solomon (2-1). Passano due minuti e ancora Kean firma il 2-2 con un tiro chirurgico. L’Italia ribalta la partita al 59’ con Politano, su splendida azione orchestrata da Retegui (2-3), e all’81’ trova il doppio vantaggio con Raspadori, che finalizza il passaggio di Frattesi (2-4).
Ma nel finale gli azzurri rischiano di gettare tutto: al 87’ arriva l’autogol sfortunato di Bastoni (3-4), seguito al 89’ dal colpo di testa di Peretz, che firma la sua doppietta e il 4-4. Sembra il preludio a un pari amaro, ma al 91’ ci pensa Tonali: riceve palla da Cambiaso al limite, vede il portiere fuori dai pali e lo fulmina con un rasoterra centrale che vale il definitivo 5-4.
Con questa vittoria sofferta ma preziosa, l’Italia sale a 9 punti, agganciando Israele al secondo posto nel girone di qualificazione. Una vittoria che, oltre a rilanciare gli azzurri in classifica, può rappresentare una svolta sul piano mentale e della fiducia.