Italia U21, Dagasso su Baldini: «Esigente come nei club, ci chiede ritmo e intensità»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2025

Alla vigilia della sfida tra l’Italia Under 21 e la Macedonia del Nord, il centrocampista del Pescara Matteo Dagasso è intervenuto in conferenza stampa, soffermandosi sul lavoro con il commissario tecnico Silvio Baldini, già suo allenatore in Abruzzo la scorsa stagione.

«Siamo partiti bene, ora ci aspetta un’altra gara difficile ma ci stiamo allenando bene e siamo fiduciosi – ha dichiarato Dagasso –. Ho vissuto un anno bellissimo con il mister e sono felice di averlo ritrovato. È sempre lo stesso: molto esigente, ci spinge a dare il massimo e i suoi allenamenti si basano su ritmo e intensità. Anche qui c’è grande competizione interna e questo alza il livello di tutti».

Il giovane centrocampista ha poi sottolineato la coerenza del tecnico: «Nell’arco della sua carriera Baldini è sempre stato sé stesso, è così come lo vedete».

Ultimissime

