Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “Toro allo sfascio” Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026 Che mazzata contro il Como Post navigation Previous: Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Como inarrestabile”Next: Prima pagina Repubblica Palermo: “Rosa, a Modena pari senza sorrisi” Lascia un commento Annulla rispostaIl tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *Commento * Nome * Email * Sito web Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Δ