Prima pagina Tuttosport: “Toro allo sfascio”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
Che mazzata contro il Como

Ultimissime

Palermo Women, Pipitone: «Vogliamo stare attaccate al gruppo di testa»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
Serie D Girone I: Igea Virtus capolista solitaria, Reggina vola al secondo posto. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
Athletic Palermo, stop a Barcellona: l’Igea Virtus passa 1-0 nonostante l’assedio nerorosa

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
Palermo-Tramoni. Domani il calciatore incontra la società toscana: le ultime

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
Palermo Women, goleada a Cosenza: 1-8 al Cus

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026