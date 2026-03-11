Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Sprofondo Italia”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Screenshot 2026-03-12 075215

L’Italia del Pallone e il flop nelle competizioni europee

Altre notizie

Screenshot 2026-03-12 055205

Prima pagina Corriere dello Sport: “Valverde umilia Pep”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Screenshot 2026-03-12 062431

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Iacolino e flop in aula, Regione in tilt”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Screenshot 2026-03-12 070748

Prima pagina Repubblica Palermo: l boss di casa alla Regione “Ecco il patto con Iacolino”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Screenshot 2026-03-12 075229

Prima pagina Tuttosport: “La guerra ferisce il Mondiale”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Screenshot 2026-03-11 063657

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Sanità & Mafia, il grande intreccio”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
Screenshot 2026-03-11 070723

Prima pagina Repubblica Palermo: “Sanità, il manager vedeva il boss”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
Screenshot 2026-03-11 074742

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Bertagnolli d’oro”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
Screenshot 2026-03-11 080227

Prima pagina Tuttosport: “Dea choc!”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
Screenshot 2026-03-11 060615

Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, la svolta contro le big”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
Screenshot 2026-03-10 075903

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Fiducia al Max”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
Screenshot 2026-03-10 083743

Prima pagina Tuttosport: “Dea d’Italia vai”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
Screenshot 2026-03-10 071740

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Trump: la guerra sta per finire”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

640207779_18427274272140901_4648840464582801104_n

Il Giorno: “Monza, allenamento a porte aperte a Monzello: circa 80 tifosi presenti. Hernani acciaccato”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Screenshot 2026-03-12 090154

Il Giorno: “Monza, doppio esame promozione: Palermo e Venezia per sfruttare il fattore U-Power”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Screenshot 2026-03-12 083012

Nuovo stadio Barbera, Argiroffi: «Un investimento da oltre 300 milioni per far tornare Palermo nel calcio che conta»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Serie B Palermo Sampdoria 2-2 (104) lagalla

Gazzetta dello Sport: “Barbera, passi avanti per la riqualificazione: progetto verso la dichiarazione di interesse pubblico”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Gattuso

Tuttosport: “Mondiali 2026, l’Iran minaccia il ritiro: possibile ripescaggio per l’Italia”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026